08 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 8 Mart Kadınlar Günü paylaşımı

Son dakika haberleri... 'nü kutlayan Başkan , "Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz." paylaşımında bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 8 Mart Kadınlar Günü paylaşımı

Başkan Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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