Son dakika: Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor! İşten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği uzatıldı

Hem işçi hem işvereni korumaya alan kısa çalışma ödeneğinin ardından işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla kısa çalışma ödeneği dün itibarıyla 31 Mart'a kadar son kez uzatıldı. Yine 17 Mart'ta sona erecek olan işten çıkarma (fesih kısıtı) yasağı da mayıs ortasına kadar uzatılıyor. İşten çıkarma yasağı ile paralel giden ücretsiz izin uygulaması kapsamında şubat ayı verilerine göre 880 binin üzerinde kişiye, ücretsiz izin kapsamında aylık bin 420 lira ödeme yapılıyor. Salgın önlemleri kapsamında getirilen işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulamasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Haziran 2021'e uzatma yetkisi bulunuyor. Sosyal Destek Programı kapsamında, üç faz halinde 6.4 milyar lira, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasından 2 milyar 69 milyon lira, kısa çalışma ödeneğinden 27.6 milyar lira, nakdi ücret desteği olarak 8.2 milyar lira, işsizlik ödeneğinden 5 milyar 81 milyon lira, normalleşme desteğinde 3.2 milyar olmak üzere sağlanan destek ve yardımlar 53 milyar liraya ulaştı.