Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı | İşten çıkarma yasağı cezası | Milyonları ilgilendiren yeni karar Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı | İşten çıkarma yasağı cezası | Milyonları ilgilendiren yeni karar Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı | İşten çıkarma yasağı cezası | Milyonları ilgilendiren yeni karar... Pandemi sürecinde esnafın, çalışanın ve işverenin yanında olan hükümet destek programlarına hız kesmeden devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle 16 Nisan 2020'de başlatılan işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği ile ilgili yeni kararlar alındı. İşte herkesin merakla beklediği o ayrıntılar... Giriş Tarihi: 30.12.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 09:19
Koronavirüs salgınıyla başlayan ve çalışanları mağdur etmemek için düzenlenen uygulamalardan olan işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği yeniden uzatıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği 16 Nisan 2020'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın imzasıyla İş Kanunu'na geçici olarak eklenmişti.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre hem işten çıkarma yasağı hem de kısa çalışma ödeneği 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay uzatıldı.
Karar şu şekilde yer aldı:
4857 sayılı İş Kanununun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 /01/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ?
Çalışanının işten ayrılışını, SGK'ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda.