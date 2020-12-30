Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı | İşten çıkarma yasağı cezası | Milyonları ilgilendiren yeni karar

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı | İşten çıkarma yasağı cezası | Milyonları ilgilendiren yeni karar... Pandemi sürecinde esnafın, çalışanın ve işverenin yanında olan hükümet destek programlarına hız kesmeden devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle 16 Nisan 2020'de başlatılan işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği ile ilgili yeni kararlar alındı. İşte herkesin merakla beklediği o ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 09:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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