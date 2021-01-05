05 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yıllık izin süreleri hesaplama | Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı | İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı

Yıllık izin süreleri hesaplama | Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı | İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı

Yıllık izin süreleri hesaplama | Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı | Pandemi nedeniyle istihdamı korumak için getirilen işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği milyonlara nefes oldu. Şubat ayının sonuna kadar devam etmesi beklenen uygulamada işçilerin merak ettiği yıllık izin sorusu da yanıtını buldu. Kısa çalışmadaki işçilerin yıllık izin bakımından bu sürenin izin hak edişine dahil edilip edilmeyeceği gibi sorunlar işverenlerin karşısına çıktı. İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 09:40
  • 1
  • 25
Yıllık izin süreleri hesaplama | Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı | İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı
2020 yılı bütün dünya için zor geçti. Koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasına yönelik tedbirler nedeniyle işgücü piyasalarında 2020 yılının ikinci çeyreği ile birlikte iş kayıpları yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 25
Yıllık izin süreleri hesaplama | Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı | İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı
Tele çalışma ve uzaktan çalışma yöntemleri ile üretim ve hizmetlerin devamı sağlanmaya çalışıldı. 2020 yılı sona ererken koronavirüs aşılarının dağıtımlarının pek çok ülkede başlaması ile birlikte 2021 yılı için umutlar yeşerdi.
  • 3
  • 25
Yıllık izin süreleri hesaplama | Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı | İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı

2020 NELER GETİRDİ?
2020 yılı bütün dünyada çalışma hayatları açısından çok önemli bir sınav yılı oldu. Özellikle salgının ilk günlerinde çok sıkı bir şekilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle üretim ve hizmetlerde aksamalar yaşandı.

  • 4
  • 25
Yıllık izin süreleri hesaplama | Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı | İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı
İşte tam bu süreçte bazı ülkelerin uzaktan çalışma ve tele çalışmaya ilişkin hukuki çerçeveleri ve pratikleri sayesinde bu sürece daha kolay adapte olduklarını gördük.
  • 5
  • 25
Yıllık izin süreleri hesaplama | Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı | İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı
Diğer yandan Japonya ve ABD gibi ülkelerde doğal afetlerde bir koruma süreci olarak daha önce deneyimlenen planların hayata geçirilmesi ile sürecin etkileri sınırlandırıldı. Ülkemizde de pek çok şirketin salgının ilk günlerinde uzaktan çalışma konusunda çekingen davranmadan üretim ve hizmetlere devam etmesi söz konusu oldu.