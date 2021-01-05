Yıllık izin süreleri hesaplama | Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı | İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı

Yıllık izin süreleri hesaplama | Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı | Pandemi nedeniyle istihdamı korumak için getirilen işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği milyonlara nefes oldu. Şubat ayının sonuna kadar devam etmesi beklenen uygulamada işçilerin merak ettiği yıllık izin sorusu da yanıtını buldu. Kısa çalışmadaki işçilerin yıllık izin bakımından bu sürenin izin hak edişine dahil edilip edilmeyeceği gibi sorunlar işverenlerin karşısına çıktı. İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 09:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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