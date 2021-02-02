02 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ve nakdi ücret desteği ne zaman? Canlı yayında anlattı

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ve nakdi ücret desteği ne zaman? Canlı yayında anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2021 10:14
Güncelleme:02.02.2021 10:45
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ve nakdi ücret desteği ne zaman? Başvuru nasıl yapılıyor? Ne kadar ödeniyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ve nakdi ücret desteği ne zaman? Başvuru nasıl yapılıyor? Ne kadar ödeniyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.


KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
- BAŞVURU E-DEVLETTEN YAPILABİLİYOR
- İŞVEREN BEYANI YETERLİ OLUYOR
- SON 3 YILDA 450 GÜN PRİM VE SON 60 GÜN İŞ AKDİ YETERLİ
- EN DÜŞÜK KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: 2.146,50 TL
- EN YÜKSEK KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: 5.366,25 TL

İŞSİZLİK MAAŞI
- İŞTEN KENDİ İSTEK VE KUSURU DIŞINDA ÇIKARTILMIŞ YA DA HAKLI FESİH İLE AYRILMAK
- SON 3 YILDA EN AZ 600 GÜN PRİM ÖDENMİŞ OLMAK
- SON 120 GÜNDE HİZMET AKDİNE TABİ ÇALIŞMAK
- EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI: 1.431 TL
- EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI: 2.862 TL

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ
- 17/4/2020 TARİHİ İTİBARIYLA ÇALIŞIYOR OLMAK VE ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARTILMAK
- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMAMAK
- HERHANGİ BİR SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞUNDAN EMEKLİ AYLIĞI ALMAMAK
- İŞSİZLİK SİGORTASI KAPSAMINDA ÇALIŞIYOR OLMAK
- 2021 YILI İÇİN ÖDENEK GÜNLÜK: 47.70, AYLIK: 1.431 TL

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sosyal ödemeler ne zaman yatacak?
Sosyal ödemeler ne zaman yatacak?
Ekonomideki toparlanma kimi rahatsız ediyor?
Ekonomideki toparlanma kimi rahatsız ediyor?
İşte tarla ve market fiyatları...
İşte tarla ve market fiyatları...
Yumurtada zam dalgası
Yumurtada zam dalgası
Yapılandırmada son gün!
Yapılandırmada son gün!
Bakan uyardı! Yapılandırmada son gün...
Bakan uyardı! Yapılandırmada son gün...
Fiyatlardaki artış nasıl önlenecek?
Fiyatlardaki artış nasıl önlenecek?
5 Şubat'ta hesaplarda
5 Şubat'ta hesaplarda
Milyonları ilgilendiriyor! Fiyat oyununa dikkat
Milyonları ilgilendiriyor! Fiyat oyununa dikkat
İstanbul’da kiralar fırladı! 1 yıldır boş...
İstanbul’da kiralar fırladı! 1 yıldır boş...
Bu projeyle Türkiye 17 milyar TL kazanç sağladı
Bu projeyle Türkiye 17 milyar TL kazanç sağladı
Fahiş fiyatlar nasıl önlenecek?
Fahiş fiyatlar nasıl önlenecek?
Daha Fazla Video Göster