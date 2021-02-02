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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ve nakdi ücret desteği ne zaman? Canlı yayında anlattı
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ve nakdi ücret desteği ne zaman? Başvuru nasıl yapılıyor? Ne kadar ödeniyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
- BAŞVURU E-DEVLETTEN YAPILABİLİYOR
- İŞVEREN BEYANI YETERLİ OLUYOR
- SON 3 YILDA 450 GÜN PRİM VE SON 60 GÜN İŞ AKDİ YETERLİ
- EN DÜŞÜK KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: 2.146,50 TL
- EN YÜKSEK KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: 5.366,25 TL
İŞSİZLİK MAAŞI
- İŞTEN KENDİ İSTEK VE KUSURU DIŞINDA ÇIKARTILMIŞ YA DA HAKLI FESİH İLE AYRILMAK
- SON 3 YILDA EN AZ 600 GÜN PRİM ÖDENMİŞ OLMAK
- SON 120 GÜNDE HİZMET AKDİNE TABİ ÇALIŞMAK
- EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI: 1.431 TL
- EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI: 2.862 TL
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ
- 17/4/2020 TARİHİ İTİBARIYLA ÇALIŞIYOR OLMAK VE ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARTILMAK
- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMAMAK
- HERHANGİ BİR SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞUNDAN EMEKLİ AYLIĞI ALMAMAK
- İŞSİZLİK SİGORTASI KAPSAMINDA ÇALIŞIYOR OLMAK
- 2021 YILI İÇİN ÖDENEK GÜNLÜK: 47.70, AYLIK: 1.431 TL