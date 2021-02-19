Resmen açıklandı: Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? 2021 KÇÖ süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman?

Son dakika... Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Kabine Toplantısı'nın ardından kısa çalışma ödeneği ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, bu sürenin son defa uzatılacağını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından KÇÖ'nün hangi tarihte sona ereceği merak edilmeye başlandı. Kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? 2021 KÇÖ süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 19.02.2021 09:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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