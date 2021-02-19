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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Resmen açıklandı: Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? 2021 KÇÖ süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Resmen açıklandı: Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? 2021 KÇÖ süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Son dakika... Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Kabine Toplantısı'nın ardından kısa çalışma ödeneği ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, bu sürenin son defa uzatılacağını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından KÇÖ'nün hangi tarihte sona ereceği merak edilmeye başlandı. Kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? 2021 KÇÖ süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 19.02.2021 09:57
Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa uzatılacağını duyurmuştu. Bu ödenekten faydalanan işverenler ve işçiler, ödemelerin hangi tarihte biteceğini araştırıyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? 2021 KÇÖ süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Koronavirüs salgını nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneği 31 Mart'ta sona erecek. Bu sürenin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre, 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu"nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun'un ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 22 Aralık 2020 tarihli ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnafların ve şirketlerin bulunduğunu da bildiklerini belirterek, hayata geçirdikleri toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içinde olduklarını aktardı.
Sadece sosyal koruma kalkanı kapsamında sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında millete aktardıkları kaynağın 53 milyar lirayı bulduğunu vurgulayan Erdoğan,
"Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.