Sinema salonları ne zaman açılacak | Sinema salonu sahiplerine 100 bin liralık destek

Bu sayede kapılarına kilit vurmaktan kurtulduklarını söyleyen Marmaris Sinemaları'nın sahibi Turgut Çağlar, "Sektör çok büyük sıkıntı içinde. Sürece katkı sunan herkese müteşekkiriz. Bu süreçte herkes elinden geleni yaptı. Sonuçta kazanan sektörümüz oldu" ifadelerini kullandı.

4 salonlu Erzincan Cinebest, 2 salonlu Sema Doğan Park Sinemaları ve 1 salonlu Sinema E-sin'in işletme danışmanı Ömer Keskin ise şunları kaydetti: "Salonlarımıza destek verilmeseydi kesinlikle bu üç il de sinemasız kalacaktı. Devletimiz sektörümüze sahip çıkarak, büyük bir adım attı.

Aylık salon başına 10 bin lirayı bulan zararımız telafi edildi."





FİLM GÖSTERİM ŞARTI

Desteğin hibe şeklinde verilmesi ise sektörde takdirle karşılanıyor. Destekten evraklarını tamamlayan firmaların tamamı faydalanıyor. 1 lokasyonda salonu olana 100 bin, 2 ayrı lokasyonda salonu olanlara 200 bin, 3 ve üstüne ise 300 bin liralık destek verildi. Bu destek karşılığında Kültür ve Turizm Bakanlığı salonlardan sadece destek verdiği 6 filmi, 12 hafta boyunca günde 3 seans olarak göstermesini istedi. Bunun çok büyük bir katkı anlamına geldiğini söyleyen sektör temsilcileri, "Kaç yıldır bu işi yapıyoruz sinemaya ilk defa bu oranda bir destek verildiğini görüyoruz" diye konuştu.



BOĞULMAK ÜZEREYDİK SİMİT ATILDI

Ağrı, Iğdır, Hakkari, Batman ve Mardin Nusaybin'deki 8 sinema ile hizmet veren Cinegold Sinemaları Grup Başkanı Bulut Balkis, "Hayatımda böyle devlet desteği görmedim" dedi. Balkis şöyle devam etti: "Denizde boğulmak üzereydik, bakanlık bize simit attı. Devletin yanımızda olması yatırım iştahımızı artırdı. Büyümeyi hedefliyoruz."