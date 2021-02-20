Otoparklara yeni düzenleme! 31 Mart'ta yürürlüğe girecek

ZORUNLU İHTİYAÇ

Genel Müdür Murat Oral, bu konu üzerinde çok uzun süreler çalıştıklarının altını çizerek, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: "Hakkâri'de de artık her dairenin 1 arabası var, İstanbul'da belki 2-3 tane var. Biz zaten 'asgari bir' diyoruz. Araç otoparkı, mutfak, yatak odası gibi zorunluluk artık. Biz o gözle bakıyoruz. Yönetmeliğin uygulamasını ertelediği son üç senede 1 milyon tane otoparkı eksik olan konut bizim stokumuza girdi. Araç sayısının sürekli katlanarak arttığı dönemde otopark sayımızın artmaması bence otopark sorununu daha da içinden çıkılamaz hâle getirecektir."