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TOBB'dan gıda fiyatlarını düşürecek 5 öneri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği () Tarım Meclisi toplantısında ve denetimler değerlendirildi. Toplantı sonrası çözüm önerileri paylaşılırken, gıda fiyatlarını düşürmek için 5 öneri gündeme getirildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.02.2021 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021
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TOBB'dan gıda fiyatlarını düşürecek 5 öneri

Koronavirüs salgını döneminde gıda fiyatlarının sadece Türkiye'de değil tüm dünyada artış gösterdiğini ifade eden Tarım Meclisi'nden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Türkiye'de mevsimsel etkiler ve girdi maliyetlerindeki artışların fiyatların yükselmesinde etkili olduğunu belirtti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tarım Meclisi toplantısında ve denetimlerinin değerlendirildiği toplantıda konuşan Matlı, "Sebze, meyve, yağ ve bakliyat gibi ürünlere büyük oranda zamlar yapıldı. Haksız fiyat artışlarıyla hiç kuşkusuz mücadele edilmeli ancak temel sebepler de göz ardı edilmemeli" dedi.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre tüm sektör paydaşlarından gelecek çözüm önerilerinin, ve ilgili bakanlıklara iletilmek üzere TOBB yönetimine bir rapor halinde sunulacağını belirten Matlı, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

TARIM VURGUSU
1- Tarımsal üretim arttırılmalı ve verimli hale getirilmeli, iyi tarım uygulamaları geliştirilmeli.
2- Tarım sigortaları yaygınlaştırılmalı.
3- Tarımsal üretimde mazot, gübre, ilaç başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki Özel Tüketim Vergisi düşürülmeli.
4- Gıda maddelerindeki Katma Değer Vergisi oranı düşürülmeli.
5- Tarımda kullanılan elektriğin tarımsal destekleme kapsamına alınmalı.

UZUN VADELİ POLİTİKA GEREK
Dünyada artan emtia fiyatlarının, dünya merkez bankalarının para basmasının, ülkelerin aşırı stoklama yoluna gitmesinin, kuraklık sonucu artan arz-talep dengesizliğinin, lojistik, ambalajlama ve geri kazanım katılım payıyla gelen ilave maliyetlerin tarımsal ürünlerde yüzde 30 ile yüzde 100 oranında ciddi fiyat artışlarına sebep olduğuna vurgu yapan Özer Matlı, "Öyle ki temmuz ayında 180 dolar civarında olan mısırın tonu, bugün 300 dolara yaklaşmış durumda.

Yine özellikle ay çekirdeğinde sezon başında 2 bin 200 lira fiyat beklenirken, harmanda fiyat 3 bin 800-4 bin lira olarak gerçekleşti. Bu nedenle öncelikle yapmamız gereken, günü kurtaracak çözümler üretmek yerine mevcut sorunlarımızın çözümüne yönelik üretim planlaması ve sonucunda uzun vadeli tarım politikaları oluşturmaktır." diye konuştu.

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