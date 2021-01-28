Son dakika: Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Gıda Komitesi fahiş fiyatlara karşı toplanıyor

Gıda Komitesi, bu akşam saat 20:00'de gıda fiyatlarındaki gelişmeleri görüşmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliğinde toplanacak.

"HAKSIZ FİYAT UYGULAYAN FİRMALARDA ARTIŞ VAR"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, fahiş fiyatlar hakkında A Haber'e konuştu.

Ağaoğlu açıklamasında "Geçtiğimiz ay Ticaret Bakanlığı'nın incelediği 283 firmaya fahiş fiyat cezası verildi. Denetimlerde son 1 haftada 120 firmaya ceza uygulandı. Demek ki aylık 500 firmaya doğru gidecek. Burada bir tırmanış var. Haksız fiyat artığında orantısız bir yükseliş var." şeklinde konuştu.

81 İLDE DENETLEMELER YAPILDI

Ticaret Bakanlığı 81 ilde market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimler gerçekleştirirken, son bir haftada 1674 işletme bazında, 22 bin 535 ürün incelendi.

Denetleme sonucu elde edilen tespitler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin 911 liradan 100 bin 910 liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu belirlenenlere ise 54 bin 555 liradan 545 bin 550 liraya varan idari para cezası yaptırımı uygulanacak.

495 FİRMAYA CEZA KESİLDİ

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman bakanlıkları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri, perakende sektörü temsilcilerinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun dün gerçekleştirilen toplantısında, 120 firmaya 3 milyon 595 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.