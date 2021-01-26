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Başkan Erdoğan talimat verdi: Gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak! 81 ilde planlama

Başkan 'ın gıda fiyatlarındaki artışa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik talimatının ardından toplantı kararı aldı. Komite'nin gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak ve tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını görüşeceği öğrenildi. 81 ilde planlama yapılarak arz açığı ürünlere öncelik verilecek, stok ve piyasa takibi etkin şekilde yapılacak.

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Başkan Erdoğan talimat verdi: Gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak! 81 ilde planlama

Başkanı , Başkan Erdoğan ile önceki gün yaptığı görüşmede, son günlerde gıdada yaşanan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili şikayetleri gündeme getirmiş, Başkan Erdoğan da konuyla ilgili denetimlerin sıklaştırılmasının yanında buna ek olarak birtakım önlemlerin alınması talimatını vermişti. Erdoğan'ın talimatının ardından harekete geçen 'nin perşembe ya da cuma günü toplanarak, fahiş fiyat zamlarına karşı alınacak tedbirleri masaya yatıracağı öğrenildi.

ÜRÜN BAZLI TEDBİRLER ALINACAK
sekreteryasında Hazine ve Maliye Bakanı , Ticaret Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı öncülüğünde Gıda Komitesi'nin perşembe ya da cuma günü toplanmayı planladığı öğrenildi.

81 İLDE PLANLAMA
Salgınla mücadele sürecinde talebin arttığı tarım ve gıda ürünlerinde yüksek fiyat artışlarını önlemek için alınacak tedbirleri görüşecek olan Komite'nin ucuza tüketim seferberliği kapsamında ürün bazında tedbirler alacağı belirtildi. Bu kapsamda ihtiyaca göre vergiler yeniden düzenlenecek, bazı ürünlerde ihracat kısıtlamasına gidilecek, kritik ürünlere alım garantisi verilecek. 81 ilde planlama yapılarak arz açığı ürünlere öncelik verilecek, stok ve piyasa takibi etkin şekilde yapılacak.

AYÇİÇEK YAĞI, BEBEK MAMASI VE YUMURTA MASADA
Gıda Komitesi toplantısında, üretim, ticaret, stoklama, dağıtım, ani fiyat dalgalanmalarına karşı alınacak tedbirler, bazı gıda ürünlerinde eksiklik yaşanmaması, maliyetleri düşürecek yapısal çözümler değerlendirilecek. Bir önceki Gıda Komitesi toplantısında 270 ürünün yakın takibe alındığı açıklanırken, bu toplantıda da özellikle son günlerde fiyatları aşırı artış gösteren zeytinyağı, , bebek maması ve yumurta gibi ürünler için tüketiciyi koruyacak adımların atılması bekleniyor.

İHTİYACA BAĞLI İHRACAT
Gıda ürünlerinde eksiklik yaşanmaması ve ani fiyat dalgalanmalarına karşı alınacak tedbirler de görüşülecek. Geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle ihtiyacın arttığı , soğan, patates gibi ürünlerde ihracat izne bağlanırken, bu toplantıda da ürün bazlı ihtiyaç analizi yapılarak, hangi ürünler için ihracat izni gerektiği değerlendirilecek.

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