Başkan Erdoğan talimat verdi: Gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak! 81 ilde planlama

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Başkan Erdoğan ile önceki gün yaptığı görüşmede, son günlerde gıdada yaşanan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili şikayetleri gündeme getirmiş, Başkan Erdoğan da konuyla ilgili denetimlerin sıklaştırılmasının yanında buna ek olarak birtakım önlemlerin alınması talimatını vermişti. Erdoğan'ın talimatının ardından harekete geçen Gıda Komitesi'nin perşembe ya da cuma günü toplanarak, fahiş fiyat zamlarına karşı alınacak tedbirleri masaya yatıracağı öğrenildi.