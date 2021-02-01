Gıda fırsatçılarının yeni hedefi süt ürünleri: 1 ayda %44 zam yaptılar
Vatandaşın cebine göz diken fırsatçılar bu defa süt ürünlerine el attı. Peynir, tereyağı, yoğurt ve kaymaktaki zamlar, çiğ süt fiyatlarındaki artış oranını katladı. 1 ayda yüzde 44’e varan fiyat artışı yaşandı.
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NASIL DEĞİŞTİ?
Market raflarında 1 ay önce 600 gramlık tost kaşarı 24,95 liraya satılırken, aynı ürün şimdi 35,95 liralık etiket fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor. 1 ayda 500 gramlık tereyağı 32,75 liradan 45,50 liraya, 200 gramlık kaymak 11,45 liradan 16 liraya, 300 gramlık eski kaşar 21,95 liradan 29,90 liraya yükselmiş durumda.
TEPKİ YAĞIYOR
Tüketiciler fahiş zamlara tepki gösterirken; fiyat artışlarının satışlara da olumsuz yönde yansıdığı ifade ediliyor. Sektör yetkilileri, yüksek zam yapan firmalar olduğu gibi, bazı marketlerin de süt ürünlerinde fiyatları yukarıya çektiğini belirtiyor.
SOĞUK DEPO HAMLESİ
Gıda fiyatlarındaki oynaklığın önlenmesi için önümüzdeki dönemde pek çok tedbir hayata geçirilecek. Dönemsel fiyat dalgalanmalarının asgariye indirilmesini sağlayacak soğuk depo zincirleri ile yüksek fiyat artışlarını dengeleyici bir unsur olarak teknolojik örtü altı üretim ile modern sulama sistemleri desteklenecek. Sertifikalı tohum, gübre, ilaç, elektrik ve mazot desteğinin ayni ve nakdi olarak çiftçilere sağlandığı, bu kapsamdaki girdilere yönelik finansmanın çiftçilere avans olarak faizsiz şekilde verildiği sözleşmeli üretim sistemi kademeli olarak uygulanacak. Münavebeli ekim programı oluşturulacak.
Gıdada fırsat zamları, süt ürünlerine de sıçradı. Çiğ süt fiyatlarında yeni yılla birlikte yapılan yüzde 21'lik artışı fırsat bilenler, fahiş zam düğmesine bastı. Peynir, tereyağı, yoğurt ve kaymakta, çiğ süt fiyatlarındaki artış oranını katlayan zamlar görüldü. Ürünlerin market fiyatlarındaki son 1 aylık değişimler incelendiğinde, etiketlerde yüzde 44'e varan yükseliş olduğu ortaya çıktı.
NASIL DEĞİŞTİ?
Market raflarında 1 ay önce 600 gramlık tost kaşarı 24,95 liraya satılırken, aynı ürün şimdi 35,95 liralık etiket fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor. 1 ayda 500 gramlık tereyağı 32,75 liradan 45,50 liraya, 200 gramlık kaymak 11,45 liradan 16 liraya, 300 gramlık eski kaşar 21,95 liradan 29,90 liraya yükselmiş durumda.
TEPKİ YAĞIYOR
Tüketiciler fahiş zamlara tepki gösterirken; fiyat artışlarının satışlara da olumsuz yönde yansıdığı ifade ediliyor. Sektör yetkilileri, yüksek zam yapan firmalar olduğu gibi, bazı marketlerin de süt ürünlerinde fiyatları yukarıya çektiğini belirtiyor.
SOĞUK DEPO HAMLESİ
Gıda fiyatlarındaki oynaklığın önlenmesi için önümüzdeki dönemde pek çok tedbir hayata geçirilecek. Dönemsel fiyat dalgalanmalarının asgariye indirilmesini sağlayacak soğuk depo zincirleri ile yüksek fiyat artışlarını dengeleyici bir unsur olarak teknolojik örtü altı üretim ile modern sulama sistemleri desteklenecek. Sertifikalı tohum, gübre, ilaç, elektrik ve mazot desteğinin ayni ve nakdi olarak çiftçilere sağlandığı, bu kapsamdaki girdilere yönelik finansmanın çiftçilere avans olarak faizsiz şekilde verildiği sözleşmeli üretim sistemi kademeli olarak uygulanacak. Münavebeli ekim programı oluşturulacak.