Gıda fiyatları nasıl düşürülecek? Bendevi Palandöken A Haber'de değerlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan gıda fiyatlarında uygulanan fahiş fiyatlar hakkında çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. "Vatandaşlarımızı ezdirmeyeceğiz" diyen Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki 1 ay içerisinde çok daha kontrollü biçimde halledeceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan Cuma namazı çıkışında fırsatçıların fahiş fiyatlarına tepki gösterdi.

Fahiş fiyatlar mücadelenin süreceğini belirten Başkan Erdoğan, "Özellikle esnaflarımızın gerek sebzede gerek meyvede çok ciddi fiyat farkları uyguladığını görüyoruz. Ticaret Bakanlığımız bunun için yoğun bir çalışma içerisinde. Önümüzdeki 1 ay içerisinde çok daha kontrollü biçimde halledeceğiz. Vatandaşımızın bu şekilde ezilmesine müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

GIDA FİYATLARI NASIL DÜŞÜRÜLECEK?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken A Haber'de fahiş fiyatla mücadeleyi ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirdi.

Palandöken yaptığı açıklamada, "Üretimdeki azlık, mevsimsel olarak birçok sebze/meyve fiyatındaki normalin üstündeki artış ve temel tüketim malının fiyatlarının 1 ay gibi kısa sürede yüzde 25 gibi artması vatandaşı rahatsız etti. Rekabet kalmayınca, piyasada aktör olmayınca piyasa birkaç firmanın eline kaldı. Pandemi nedeniyle tüketim mutfaklara yansıdı. Korkulmasına gerek yok. Dünyada bir kuraklık var. Bizim en çok ayçiçeği yağı ithal ettiğim ülke Ukrayna. Orada da mevsimsel sorunlar var. Her dükkanda bir zabıta, emniyet görevlisinin olmasına imkan yok. Ama bir ticari ahlak var. Tabii ki kazanacaksınız ancak bu kadar oynama olmaz. Vatandaşların "aman bugün 10 lira iken alayım yarın 20 lira olabilir" gibi düşüncelerden arınması lazım. Tekelci zihniyet son verilmesi lazım, kurallar olması lazım. " ifadelerini kullandı.

VATANDAŞA ALIŞVERİŞ ÖNERİSİ

Alışveriş için gidilen tek yerden tüm ihtiyaçların karşılanmaması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, "Nerede hangisi ucuz ise o alınmalı. Gittiğiniz bir yerden elma, bir yerden soğan başka bir yerden başka bir gıda ürünü alın. Fiyat analizi yapın. Bu da fırsatçıları yıldıracaktır." dedi.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA AYNIYDI MALLAR ÜRETİCİNİN ELİNDE KALDI

Fahiş fiyatların olumsuz yönlerine de dikkat çeken Palandöken, "Geçtiğimiz yıl da aynı şeyler yaşandı. Ve gördük ki mallar üreticinin elinde kaldı. Şimdi 2 liraya 3 liraya soğan-patates satılmıyor. Üretici de mutlu değil çünkü kontrollü ve projeli değil" şeklinde konuştu.

