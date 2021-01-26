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Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan güzel haberi verdi: Gelir kaybı ve kira yardımı başvuru süresi uzatıldı

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı , ve için başvuru yapamayan esnaflar için 31 Mart 2021 tarihine kadar süre tanındığını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan güzel haberi verdi: Gelir kaybı ve kira yardımı başvuru süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gelir kaybı ve kira yardımı için başvuru yapamayan esnaflar için 31 Mart 2021 tarihine kadar süre tanındığını açıkladı.

Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:

Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz.

Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun.

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