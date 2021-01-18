2 milyon esnaf başvurdu... Gelir Kaybı ve kira desteği ne zaman verilecek? E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

Gelir Kaybı ve kira desteği ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde gelir kaybı yaşayanlar ve kira desteği isteyen esnaf için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Koronavirüs salgını sürecinde Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen esnafa kira desteği ve gelir kaybı ödemeleri, değerlendirmelerin ardından banka hesaplarına otomatik olarak aktarılacak. Başvurular 11 Ocak tarihinde sona ermişti. İşte, Gelir Kaybı ve kira desteği ne zaman verilecek? E-Devlet başvuru şartları nelerdir?