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19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 2 milyon esnaf başvurdu... Gelir Kaybı ve kira desteği ne zaman verilecek? E-Devlet başvuru şartları nelerdir? 2 milyon esnaf başvurdu... Gelir Kaybı ve kira desteği ne zaman verilecek? E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Gelir Kaybı ve kira desteği ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde gelir kaybı yaşayanlar ve kira desteği isteyen esnaf için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Koronavirüs salgını sürecinde Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen esnafa kira desteği ve gelir kaybı ödemeleri, değerlendirmelerin ardından banka hesaplarına otomatik olarak aktarılacak. Başvurular 11 Ocak tarihinde sona ermişti. İşte, Gelir Kaybı ve kira desteği ne zaman verilecek? E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 18.01.2021 23:07
Gelir Kaybı ve kira desteği ne zaman verilecek? E-Devlet başvuru şartları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, destek ödemelerine 2 milyon vatandaş başvurdu. Pandemi nedeniyle esnafa ödenecek olan kira desteği ve gelir kaybı hibe desteğinin hesaplara yatacağı tarih, yapılan değerlendirmelerin ardından açıklanacak. İşte, Gelir Kaybı ve kira desteği ne zaman verilecek? E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
GALERİ DEVAM EDİYOR ESNAF HİBE VE KİRA DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Esnafa verilecek olan hibe ve kira desteği tutarının 11 Ocak tarihinde başvuruların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde neticelenmesi bekleniyor.
Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.
Hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.
GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI
Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.
Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.