Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Esnafın gözü orada: Esnaf destek paketi ne zaman ödenecek? 500, 750 TL esnaf kira desteği ne zaman verilecek? Gelir kaybı... Esnafın gözü orada: Esnaf destek paketi ne zaman ödenecek? 500, 750 TL esnaf kira desteği ne zaman verilecek? Gelir kaybı...
Esnaf destek paketi ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 2 milyon esnaf, gelir kaybı ve kira desteği için 11 Ocak tarihine kadar başvurularını gerçekleştirdi. İlk aşamada taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü gibi birçok meslek grubuyla başlayacak ödemelerin kısa süre içinde hesaplarda olması bekleniyor. İşte, esnaf destek paketi ne zaman ödenecek? 500, 750 TL esnaf kira desteği ne zaman verilecek? Gelir kaybı...
Giriş Tarihi: 19.01.2021 18:33 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 18:33
Esnaf destek paketi ne zaman ödenecek? 500, 750 TL esnaf kira desteği ne zaman verilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok meslek grubuna sağlanacak ödeme imkanının kısa süre sonra hesaplarda olması bekleniyor. 11 Ocak tarihine kadar E-Devlet üzerinden başvuruları tamamlanan gelir kaybı ve kira desteği ödemelerinin ne zaman ödenmeye başlayacağı merak ediliyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, Esnaf Destek Paketi için müjdeyi vermişti. İşte, esnaf destek paketi ne zaman ödenecek? 500, 750 TL esnaf kira desteği ne zaman verilecek? Gelir kaybı...
GALERİ DEVAM EDİYOR ESNAFA KİRA YARDIMI VE HİBE DESTEĞİ (GELİR KAYBI) ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
Gelen açıklamaya göre; gelir kaybı olarak da ifade edilen 1000 TL hibe desteği ödemeleri üç aylık süreyle gerçekleştirilecek. Öte yandan iş yerlerinin büyük şehirlerde bulunduğu yerlerde 750, diğer şehirlerde ise 500 TL'lik kira yardımı yapılacak ve bu ödemeler de yine 3 ay boyunca sürecek.
ESNAFA HİBE KİRA DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname, elektronik ortamda onaylanacak.
Esnafa kira desteği ne zaman verilecek sorusuna cevap arayan vatandaşlara henüz net bir açıklama gelmiş değil. Konunun detaylarının Resmi Gazete'de paylaşılması bekleniyor. Esnafa hangi ay kira yardımı yapılacak açıklandığında haberlerimizde yer veriyor olacağız. Ancak Esnafa verilecek olan hibe ve kira desteği tutarının 11 Ocak tarihinde başvuruların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde neticelenmesi bekleniyor.
ESNAFA HİBE KİRA DESTEĞİ ÖDEMESİ AYRTINTILARI
Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği sağlanacak.