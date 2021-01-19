Esnafın gözü orada: Esnaf destek paketi ne zaman ödenecek? 500, 750 TL esnaf kira desteği ne zaman verilecek? Gelir kaybı...

Esnaf destek paketi ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 2 milyon esnaf, gelir kaybı ve kira desteği için 11 Ocak tarihine kadar başvurularını gerçekleştirdi. İlk aşamada taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü gibi birçok meslek grubuyla başlayacak ödemelerin kısa süre içinde hesaplarda olması bekleniyor. İşte, esnaf destek paketi ne zaman ödenecek? 500, 750 TL esnaf kira desteği ne zaman verilecek? Gelir kaybı...