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Haberler Ekonomi Haberleri Halkbank 2021 yılında esnaf ve sanatkâra yüzde 50 faiz indirimli kredi imkanı sağlayacak

Halkbank 2021 yılında esnaf ve sanatkâra yüzde 50 faiz indirimli kredi imkanı sağlayacak

’de yayımlanan karara göre; , 2021 yılında ve 'deki esnaf ve sanatkârlara 2021 yılında yüzde 50 indirimli kredi sağlayacak.

EKONOMİ DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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Halkbank 2021 yılında esnaf ve sanatkâra yüzde 50 faiz indirimli kredi imkanı sağlayacak

, 2021 yılında ve 'deki esnaf ve sanatkârlara 2021 yılında yüzde 50 indirimli kredi sağlayacak.

'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, faiz indirim oranı, bakiyesi 2021 yılına devreden bu kapsamdaki kredilere de uygulanacak.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı () tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananların dışındakiler olmak üzere, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitiren, 30 yaşını tamamlamamış genç girişimci esnaf ve sanatkârlara, KOSGEB tarafından onaylanan projelerini sunmaları durumunda, 100,000 liraya kadar yüzde 100 faiz indirim oranına sahip kredi sağlanacak.

Ayrıca, esnaf ve sanatkârlara, makine, ekipman ve demirbaş alımı, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30,000 liraya kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021 yılına devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

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