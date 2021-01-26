Son dakika: Bedelli askerlik ücreti belli oldu! 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlikte 2021 ücretleri belli oldu.

2020'nin ikinci yarısında 37 bin 70 lira olan ücret bu yılın ilk yarısında 39 bin 788 lira olarak uygulanacak.

2021 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 37 bin liradan 39 bin 788 liraya yükseltildi. Böylece bedelli ücreti bir yılda yüzde 13,50 zamlanmış oldu.

DÖVİZLE ASKERLİĞE KUR AYARI

Bu arada AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya imzasıyla Meclis'e bir yasa teklifi sunuldu. Teklif, gurbetçilerin ödeyeceği dövizle askerlik bedelinin, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanmasını öngörüyor.