Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gelir kaybı ve kira yardımı için başvuru yapamayan esnaflar için 31 Mart 2021 tarihine kadar süre tanındığını açıkladı.

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gelir kaybı ve kira yardımı için başvuru yapamayan esnaflar için 31 Mart 2021 tarihine kadar süre tanındığını açıkladı.