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Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan kira desteği müjdesi: Gelir kaybı ve kira yardımı başvuru süresi uzatıldı

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Giriş: 26.01.2021 11:29
Güncelleme:26.01.2021 11:29
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gelir kaybı ve kira yardımı için başvuru yapamayan esnaflar için 31 Mart 2021 tarihine kadar süre tanındığını açıkladı.

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gelir kaybı ve kira yardımı için başvuru yapamayan esnaflar için 31 Mart 2021 tarihine kadar süre tanındığını açıkladı.

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan güzel haberi verdi: Gelir kaybı ve kira yardımı başvuru süresi uzatıldı SON DAKİKA: TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN GÜZEL HABERİ VERDİ: GELİR KAYBI VE KİRA YARDIMI BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI
Son dakika: Esnafa çifte destek! Mücbir sebep hali ilan edildi! Kimler yararlanacak? Hangi krediler ertelendi? Canlı yayında anlattı SON DAKİKA: ESNAFA ÇİFTE DESTEK! MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ! KİMLER YARARLANACAK? HANGİ KREDİLER ERTELENDİ? CANLI YAYINDA ANLATTI
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