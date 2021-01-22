22 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika: Yandaş medyanın yalanına Hazine ve Maliye Bakanlığından yanıt: Kesinti oranlarında değişiklik yok

Cumhuriyet, Diken, Sözcü gibi CHP yandaşı medyaların "Belediye paylarından yapılan kesinti oranlarının artırıldığı" yalanına Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Belediyelerin borçları için daha önce uygulanan kesinti oranları aynen uygulanmaya devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Son dakika: Yandaş medyanın yalanına Hazine ve Maliye Bakanlığından yanıt: Kesinti oranlarında değişiklik yok

CHP yandaşı haberleriyle bilinen Cumhuriyet, Diken, Sözcü gibi yayın organları "Belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe gelirleri üzerinde ayrılacak paylardan yapılacak kesintilere ilişkin kararda değişiklik yapıldı." yalanına imza attı.

BAKANLIK AÇIKLADI: ORANLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

, konuya ilişkin "Belediyelerin vergi gelir paylarından yapılan kesinti oranlarında herhangi bir artış söz konusu değildir. Belediyelerin borçları için daha önce uygulanan kesinti oranları aynen uygulanmaya devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında belediye paylarından yapılan kesinti oranlarının artırıldığına dair haberlerde yer alan iddialara ilişkin açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Belediyelerin vergi gelir paylarından yapılan kesinti oranlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığı belirtilerek, "Bilindiği üzere, 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" kapsamında borçlu belediyelerin borçlarını yapılandırması imkanı getirilmiştir. Söz konusu kanunun 3'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasının 'e' bendinde belediyelerin yapılandırma ve diğer borçları için genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan kesinti yapılabileceği hükme bağlanmıştır" denildi.

'DAHA ÖNCE UYGULANAN KESİNTİ ORANLARI DEVAM ETMEKTE'

Daha önce uygulanan kesinti oranlarının aynen uygulanmaya devam ettiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda haber konusu olan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu kanuna uyum sağlanması hedeflenmekle beraber belediyelerin borçlarına karşılık kesinti işlemlerini belirleyen 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın kesinti oranlarını düzenleyen maddelerinde herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Belediyelerin borçları için daha önce uygulanan kesinti oranları aynen uygulanmaya devam etmektedir."

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