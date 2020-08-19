CHP'li yandaş basın deşifre oldu!

Yıllarca dış güçlerin Türkiye operasyonlarına haberleriyle destek veren CHP medyasının; eski ABD Başkan Yardımcısı ve 3 Kasım seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalifleri desteklemeleri gerektiğine yönelik skandal sözlerini eleştirmemesi ve görmezden gelmesi dikkat çekiyor.

ABD sermayeli ve CHP'ye açık destek veren FOX TV haberlerinde; Joe Biden'ın sözlerinin 7 ay önce söylendiğini ifade etti. ABD Başkan adayının ülkemizi hedef alan sözlerini eleştirmekten de kaçındı. Sadece CHP sözcülerinin açıklamalarına yer verdi. FOX TV'nin, Başkan Erdoğan'ın Joe Biden ile ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde yaptığı görüşmelerin görüntülerine haberlerinde yer vermesi de dikkat çekti.





Konuyu çarpıtan Cumhuriyet Gazetesi ise Twitter hesabından "Biden'ın 7 ay önce yaptığı açıklama bugün gündem oldu" ifadeleri kullandı. Cumhuriyet'in 16 Ağustos tarihli "Emperyalist kafası" başlıklı manşet haberinde de; Biden'ın 8 ay önceki sözlerinin gündemde olduğu, Biden'ın sözlerini AKP'lilerin gündeme soktuğu ifade edildi.



SÖZCÜ BİDEN'I DEĞİL TRUMP'I HEDEF ALDI

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi de, benzer ifadeler kullanarak algı operasyonu yapmaya çalıştı. Sözcü'nün; 17 Ağustos tarihli manşetinde; çarpıtma yaparak Biden yerine ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef göstermeye çalıştı. Manşet spotunda; "O tarihte gündem yapılmayan sözler, nedense şimdi ortaya çıkarıldı" denildi.

Sabah