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Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası piyasalar nasıl etkilendi? Altında düşüş sürecek mi? Uzman ekonomistten yatırımcılara kritik tavsiyeler

Son dakika haberi... dün faizleri sabit tutma kararı aldı. Peki bu kararın ardından piyasalar güne nasıl başladı? Kasım ayından bu yana altında bir düşüş trendi var. Bu sürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Ekonomist Cüneyt Paksoy canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu. Paksoy, "Merkez Bankası'nın sıkı para politikası kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası piyasalar nasıl etkilendi? Altında düşüş sürecek mi? Uzman ekonomistten yatırımcılara kritik tavsiyeler

Merkez Bankası dün faizleri sabit tutma kararı aldı. Peki bu kararın ardından piyasalar güne nasıl başladı? Kasım ayından bu yana altında bir düşüş trendi var. Bu sürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Ekonomist Cüneyt Paksoy A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası piyasalar nasıl etkilendi? Altında düşüş sürecek mi? Uzman ekonomistten yatırımcılara kritik tavsiyeler

Merkez Bankası 2021 sunumunda verdiği detaylarla ilerlemeye devam ediyor. Sıkı para politikası enflasyonla mücadeleyi baz alan sıkı para politikası kararlılıkla devam ediyor. Gerektiğinde gereken adımlar atılacaktır ifadesi sözlü yönlendirme olarak oldukça kuvvetli.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası piyasalar nasıl etkilendi? Altında düşüş sürecek mi? Uzman ekonomistten yatırımcılara kritik tavsiyeler

Bekle göre rağmen piyasa tarafında olumlu karşılanan bir para politikası kurulu kararı süreci yaşadık. Her toplantıda zaten bir faiz artışı ihtimali olarak belirtilmedi proaktif bir şekilde enflasyona bağlı olarak kararların alınacağı belirtildi.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası piyasalar nasıl etkilendi? Altında düşüş sürecek mi? Uzman ekonomistten yatırımcılara kritik tavsiyeler

DÜNÜN EN ÖNEMLİ NOTU

Ama bana göre dünün en önemli notu sözlü yönlendirme tarafındaki o kararlılık. Piyasa bunu çok iyi okudu ve zaten Dolar / TL tarafındaki işlemlere de yansıdı. Tahvil tarafındaki işlemlere yansıdı. Borsa İstanbul'da da yeni bir rekor gördük önemliydi. Bundan sonra Merkez Bankası 2021'in tamamında belki önümüzdeki sürecin tamamında enflasyonda kalıcı iyileşme oluşana kadar sıkı para politikası tarafında kalacak. İş artık daha çok sahada yapısal reformların devamında ve üretimle büyümenin tamamlanmasıyla olacak.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası piyasalar nasıl etkilendi? Altında düşüş sürecek mi? Uzman ekonomistten yatırımcılara kritik tavsiyeler

Dolar / TL tarafında 7.50 - 7.55 önemli bir eşik oldu artık. Oraya geldikçe tepkiler satışla karşılaşıyoruz.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası piyasalar nasıl etkilendi? Altında düşüş sürecek mi? Uzman ekonomistten yatırımcılara kritik tavsiyeler

ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Bu önemli bir düzeltme. 2013'teki sürece benzetmeler de var. O dönemde tepe görüldükten sonra düzeltme çok uzun sürelere yayılmıştı ve tekrar yukarı yönde trendin başlaması baya bir zaman almıştı. Fakat o günkü dinamiklerle bugünkü dinamikler farklı temel hikaye hala masada pandemi süreci zaten ama figür ama birçok risk var. Bunlar masada kaldıkça altın temel tarafta desteklenmeye devam edecek.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası piyasalar nasıl etkilendi? Altında düşüş sürecek mi? Uzman ekonomistten yatırımcılara kritik tavsiyeler

Artı emtia gömleğini de giyebiliyor teşvik paketleriyle beraber. Para arzının artması altını yukarı yönlü destekleyebiliyor. Özetle trendin ben hala içinde olduğumuzu ama trendin içinde bir ciddi düzeltme kalıbının devam ettiğini gözlemliyorum ons altın tarafında.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası piyasalar nasıl etkilendi? Altında düşüş sürecek mi? Uzman ekonomistten yatırımcılara kritik tavsiyeler

1.800 altına sarkmalar oluştursa 1700-1720 gibi bir bölge biraz daha rasyonel alım bölgesi olabilir.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası piyasalar nasıl etkilendi? Altında düşüş sürecek mi? Uzman ekonomistten yatırımcılara kritik tavsiyeler

Gram altında 400-430'a yaklaştığındaki tepkiler alım 450 üzerinde de 470 veya üzeri seviyelerine yaklaştığında da satım yönünde. Orta ve uzun vadede hala altın önemini koruyor defansif olarak portföylerde olmaya devam edecek.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası piyasalar nasıl etkilendi? Altında düşüş sürecek mi? Uzman ekonomistten yatırımcılara kritik tavsiyeler

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