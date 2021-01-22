DÜNÜN EN ÖNEMLİ NOTU

Ama bana göre dünün en önemli notu sözlü yönlendirme tarafındaki o kararlılık. Piyasa bunu çok iyi okudu ve zaten Dolar / TL tarafındaki işlemlere de yansıdı. Tahvil tarafındaki işlemlere yansıdı. Borsa İstanbul'da da yeni bir rekor gördük önemliydi. Bundan sonra Merkez Bankası 2021'in tamamında belki önümüzdeki sürecin tamamında enflasyonda kalıcı iyileşme oluşana kadar sıkı para politikası tarafında kalacak. İş artık daha çok sahada yapısal reformların devamında ve üretimle büyümenin tamamlanmasıyla olacak.