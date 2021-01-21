Sözcü'nün algı çalışması yine çöktü

Sözcü Gazetesi'nin yeni bir algı operasyonu daha çöktü. Haberde üniversite mezunu işsiz olarak gösterilen Ceren Dilektaş'ın dijital para yatırımcısı olduğu ortaya çıktı.

Sözcü Gazetesi'nin yeni bir algı operasyonu daha çöktü. Haberde üniversite mezunu işsiz olarak gösterilen Ceren Dilektaş'ın dijital para yatırımcısı olduğu ortaya çıktı.