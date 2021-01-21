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Sözcü'nün algı çalışması yine çöktü

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Giriş: 21.01.2021 10:51
Güncelleme:21.01.2021 12:51
Sözcü Gazetesi'nin yeni bir algı operasyonu daha çöktü. Haberde üniversite mezunu işsiz olarak gösterilen Ceren Dilektaş'ın dijital para yatırımcısı olduğu ortaya çıktı.

Sözcü Gazetesi'nin yeni bir algı operasyonu daha çöktü. Haberde üniversite mezunu işsiz olarak gösterilen Ceren Dilektaş'ın dijital para yatırımcısı olduğu ortaya çıktı.

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