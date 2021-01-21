- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Sözcü'nün algı çalışması yine çöktü
Sözcü Gazetesi'nin yeni bir algı operasyonu daha çöktü. Haberde üniversite mezunu işsiz olarak gösterilen Ceren Dilektaş'ın dijital para yatırımcısı olduğu ortaya çıktı.
Sözcü Gazetesi'nin yeni bir algı operasyonu daha çöktü. Haberde üniversite mezunu işsiz olarak gösterilen Ceren Dilektaş'ın dijital para yatırımcısı olduğu ortaya çıktı.