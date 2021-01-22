Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bankacılıkta yeni dönem! Artık o işlemler…

E-PARA VE ÖDEME

Elektronik para ve ödeme konusunda lisans başvurusunda bulunanlar arasında sadece finans teknolojisi girişimleri ve bankalar yok. Telekom operatörleri, perakende şirketleri ve belediyeler de başvuranlar arasında yer alıyor. Startups.Watch'un TCMB verilerine dayanarak hazırladığı listede 54 kurumun elektronik para ve ödeme konusunda başvuru yaptığı görülüyor.