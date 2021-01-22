22 Ocak 2021, Cuma
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bankacılıkta yeni dönem! Artık o işlemler…

Bankacılık ile ilgili milyonlarca kişiyi ilgilendiren sistem bu yıl devreye giriyor. Dijital bankacılık sistemiyle artık tüketici tüm banka hesaplarını tek bir uygulama üzerinden kullanma şansı yakalayacak. Banka uygulamasına gerek kalmadan havale işlemi yapılabilecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.01.2021
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bankacılıkta yeni dönem! Artık o işlemler…

Elektronik para ve ödeme hizmetleri konusunda operatörlerinden belediyelere kadar 54 kurumun başvurusu var. 2021'de bankalar daha çevik ve maliyet odaklı olurken, fintekler güven peşinde koşacak. Bankacılıkta dijital devrim başlıyor. Tüm bankaların tek uygulamada birleşeceği dijital bankacılık düzenlemesi bu yıl devreye giriyor.

TÜM HESAPLAR TEK UYGULAMA ÜZERİNDEN KULLANILABİLECEK
Artık bir tüketici tüm banka hesaplarını tek bir uygulama üzerinden kullanma şansı yakalayacak. Tüm hesapları tek uygulama üzerinden yönetmek, yaptığınız alışverişlerde banka uygulamasına gerek kalmadan aynı uygulamadan havale yapmak mümkün olacak.

İşte bu değişime uzun süre hazırlık yapan ve lisans alan finans teknolojisi girişimlerini 2021 yılında heyecanlı günler bekliyor.

Pandemi döneminde online bankacılık hizmetlerine, temassız ödemeye daha çok yatırım yapmak zorunda kalan bankalar da bilişim altyapılarıyla finteklere karşı çevik hareket etmeyi öğreniyor.

E-PARA VE ÖDEME
Elektronik para ve ödeme konusunda lisans başvurusunda bulunanlar arasında sadece finans teknolojisi girişimleri ve bankalar yok. Telekom operatörleri, perakende şirketleri ve belediyeler de başvuranlar arasında yer alıyor. Startups.Watch'un TCMB verilerine dayanarak hazırladığı listede 54 kurumun elektronik para ve ödeme konusunda başvuru yaptığı görülüyor.

Ödeme Hizmetleri markasıyla ödeme ve elektronik para konusunda çözüm sunmaya başlayan Türk Telekom, 2021 yılında özellikle finans teknolojileri alanında uzmanlaşmaya devam edecek.

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