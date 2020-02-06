CHP ve yandaş medyanın alçak iftirası! Gerçekleri Başkan Erdoğan'ın danışmanı Gülşen Orhan açıkladı

Dün Van'da yaşanan ikinci çığ faciasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Gülşen Orhan’da çığ altında kaldı ve yaralı olarak kurtarıldı. 39 kişinin hayatını kaybettiği feci olayı fırsat bilen CHP ve yandaş medya organları siyasi prim peşine düşerek “Başdanışman tedbirsizlik yapıp iş makinaları ile yola çıktı” iftirasını attı. Gerçek Başkan Erdoğan'ın Başdanışmanı Gülşen Orhan’ın açıklamalarıyla ortaya çıktı.

Van - Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü.

Bölgede incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan'ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

CHP VE YANDAŞI MEDYADAN "TEBDİRSİZLİK" YALANI

Onlarca kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketini fırsat bilen CHP ve yandaşı medya siyari prim peşine düştü. Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, canlı yayında "Yola çıkmadan önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, 4-5 iş makinasını yanına alıyor. 'Yola çıkılmasın' deniliyor, çıkılıyor, iş makinası ile yol açılıyor. Ve orada çığın altında kalıyor minibüs" şeklinde aslı olmayan açıklamalarda bulundu. İşin aslı Başkan Erdoğan'ın Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın açıklamalarıyla ortaya çıktı.

Gülşen Orhan, "Hastaneden ayrılış anımız ve görüntüler Van valimizin son durum açıklamasıyla medyada yayınlanmıştır. Felaketin gerçekleştiği yol olan Krapet Geçididinden Bahçesaray'a ulaşım idarece kapatıldığından söz konusu değildi artık." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın danışmanı Gülşen Orhan'ın açıklamaları

Maalesef acı bir bilançoyla karşı karşıyayız. Onlarca cenazemiz, şehidimiz, onlarca yaralımız var.

Halen kar altından çıkmamış canlarımız var. Rabbimden vefat eden kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifa, kar altındaki kardeşlerimize hayat niyaz ediyorum.

"VAN'A HAREKET ETTİM"

4 Şubat, 16:30 civarında Bahçesaray yolunda meydana gelen çığ felaketi yaşandığında, Van Ankara seferini yapan 16:05 uçağımdaydım. Ankara'ya indiğimde olaydan haberim oldu. Geri dönmek için, sabah ilk uçak olan 07:40 uçağıyla Van'a hareket ettim.

"KONVOY HALİNDE HAREKET ETTİK"

Van'a ulaşınca Bölge hastanesinde bulunan hastalarımızı ziyaret ettik. Ziyaretimizin anlık görüntülerini twitter hesabımızdan paylaştık. Ardından felakette vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerini, yakınlarıyla birlikte alıp Bahçesaray'a konvoy halinde hareket ettik.

"ULAŞIM KAPATILDI"

Hastaneden ayrılış anımız ve görüntüler Van valimizin son durum açıklamasıyla medyada yayınlanmıştır. Felaketin gerçekleştiği yol olan Krapet Geçididinden Bahçesaray'a ulaşım idarece kapatıldığından söz konusu değildi artık.

Dolayısıyla, cenazelerle birlikte Hizan üzerinden Bahçesaray'a doğru hareket edildi. İddia edildiğinin aksine Çatak veya başka bir yerde toplantı yapmadım. Beş cenazenin acısı varken herhangi bir toplantı yapmam zaten mümkün değildi.

"CENAZE KONVOYUNA DÖNMEK ÜZERE KONVOYDAN AYRILDIM"

Ben olay yerinde çalışan ekipleri, son durumu, görmek için çığ bölgesine uğrayıp tekrar, cenaze konvoyuna dönmek üzere konvoydan ayrıldım. Tek araba ve bir kaç kişilik bir ekip olarak olay yerine vardık. Vardığımda, kalabalık bir insan grubu, jandarma ekipleri, AFAD il müdürümüz ve ekibi çalışma yürütüyorlardı.

"ÇALIŞMALARLA İLGİLİ HİÇ BİR DİREKTİFİM VEYA TAVSİYEM OLMADI"

Oradaki yetkililerden bilgi almak için araçtan indikten iki dakika sonra çığ hepimizin üzerine düştü. Ben vardığımda herhangi bir iş makinası çalışmıyordu. Benim yanımda da hiç bir iş makinası yoktu ve olamazdı da. Çalışmalarla ilgili hiç bir direktifim veya tavsiyem olmadı. Amacım sadece olay yerini bizzat görmek ve oradakilere yanlarında olduğumuzu hissettirmekti.

"KURTARILIP HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜK"

Cenazelerimizi götürürken onlardan ayrılıp çığ felaketinin yaşandığı yere gelmemize "toplantı için iş makinalarını yanına almış yolları açtırmış" demek yalancılıktır, acı bilmezliktir. Felaket bölgesine gidip son durum hakkınsa bilgi alıp,oradakilerin yanında olduğumuzu söylemek istedik,ordan cenaze konvoyuna tekrar dönecektim.

Çığ felaketinin yaşandığı yere geldiğimde daha 2 dakika dahi geçmeden çığ düştü altında kaldık,sonra kurtarılıp hastaneye götürüldük. Biz kendimize değil kaybettiğimiz canlar için acı çekerken kaynağı olmayan yalan bilgiler yaymak yalan üzerinden siyaset üretmek nedir bunun da adını siz koyun.

"KEŞKE BİRAZ DAHA ARAŞTIRSAYDI GERÇEĞİ ÖĞRENİRDİ"

Bülent Aydemir gazeteciyse böyle bir iddia duyduysa keşke biraz daha araştırsaydı gerçeği öğrenirdi. Tabi Bülent Bey bunu duymamışsa kendisi bu senaryoyu üretmişse utanılası haline yalancılığı da eklememiz gerekecektir.

Maalesef benimle beraber çığın altında kalan onlarca insanımız yaşamını yitirdi. Acımız bu kadar büyükken, bu kadar büyük bir faciayi bütün hemşerilerimle ve milletçe beraber göğüslemeye çalışırken yapılan amaçlı ve yalan haberler VİCDANSIZLIKTIR.

Bu yalan ve iftiralar sadece benim değil tüm acılı ailelerin vicdanını yaralamıştır. Acılarımızı kullanıp, yalan senaryolarla siyaset üretenler, toplum mühendisliği ile öfke oluşturmaya çalışanlar benden değil tüm Van'dan ve Türkiye'den özür dilemelidir.

OLAYIN ŞAHİDİ AFFAN ORHAN'IN AÇIKLAMASI

Olay günü çığ felaketinin doğrudan şahidi olan Affan Orhan, Twitter hesabından Gülşen Orhan'ın konu hakkındaki açıklamalarına yer verdi.

"Halen kar altında insanlar varken ve kendisi de çığın altından yaralı kurtulmuş bir insanla ilgili bir haber atıyorsunuz ortaya." ifadeleriyle yalan haberlere tepki gösteren Orhan'ın paylaşımları şöyle:

"BU KADAR CENAZE VARKEN..."

"Gülşen hanımla konuştuğumda cevap vermek gerektiğini söylediğimde "bu kadar cenaze varken ortada habere cevap yetiştirecek değilim" dedi, zaten hastaneden henüz çıkıp cenazelerle Çatağ'a gitti.. Gülşen Hanım cenaze konvoyu ile bitlis üzerinden bahçesaray a gidiyordu,yolda beni aradı,kimse bilmesin, olay yerine gidecem,sen de gel dedi."

"ORAYA GİDECEĞİNİ KİMSE BİLMİYORDU"

"Babası ve abisi de öndeki araçlarda cenaze konvoyundaydı,onlar bile bilmiyordu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Hanımın oraya gideceğini.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen hanım sadece tek araçla olay yerine gitti, ben de arkasından ona yetişmek üzere aracımla cenaze konvoyundan ayrıldım.. Aramızda 5 dakikalık mesafe vardı.

Olay yerine giden yolların kapalı olduğundan, gülşen hanımın iş makineleriyle bu yolu açtırdığını söylemişsiniz. Oysaki yol zaten açıktı ve Vali Bey'in orada çalışan 300 e yakın kişinin çalıştığı açıklaması ortada, sürekli afad ekipleri vatandaşlar gidiş geliş yapıyorlardı. Çatakta yada herhangi bir yerde toplantıya katılmadı. Olay yerine gitti. Biz ondan hemen sonra vardık, aracımızı kimseyi engellemeyecek bir yere park ettik ve 200 mtlik kısmı da yürüyerek Gülşen hanımın yanına gidecektik ki çığ koptu. Çok sis ve fırtına vardı. Gülşen Hanım'ın da çığ altında kaldığını orada öğrendik. Telefonlar çok zor çekiyordu. Hemen ulaşabildiğim yetkililere bilgi verdim, Gülşen hanımın abisini aradım, tatvana varmışlardı, cenaze konvoyundan ayrılıp olay yerine gelmeye çalıştılar."

ÇARK ETTİ

Açıklamaları tepki toplayan Bülent Aydemir, daha sonra çark ederek "Programda anlattığım olaydan ancak tedbirsizlik sonucu çıkabilir. Çığ faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağolsun..." dedi.