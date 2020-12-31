Savunma sanayisindeki yerlilik oranı yüzde 20'lerden 70'lere ulaştı

Bayraktar, 2020'de Türkiye açısından askeri operasyonların yoğun yaşandığını kaydederek, "Libya'da, İdlib'de düzenlenen Bahar Kalkanı harekatında ve Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından yaklaşık 30 yıldır süren Karabağ işgalini sonlandırdığı Tek Vatan Harekatı'nda Türk savunma sanayisinin milli ve özgün olarak geliştirdiği yüksek teknolojiye sahip sistemler oyun değiştirici bir etki yaptı." diye konuştu.

Bayraktar TB2'nin İdlib ve Karabağ'da etkin kullanımının harp doktrinlerinde değişimlere sebebiyet veren bir milat olduğunu vurgulayan Bayraktar, İdlib'de ilk kez sürü olarak filolar halinde uçan Bayraktar TB2 SİHA'ların, insansız hava araçlarının ilk defa harp sahasında birincil unsur olarak kullanılmasına ve konvansiyonel harp stratejilerinde köklü bir değişim sürecinin başlamasına öncülük ettiğini anlattı.

Bayraktar, dünyanın bu gelişmeleri çok yakından takip ettiğini kaydederek, "Özellikle dünya genelinde etkili olan yayın mecraları Türkiye'nin bu alandaki gelişmesini yayınladıkları haberler ve detaylı analizlerle anlamaya çalıştı. Artık muharebe sahasında geleneksel harp ekipmanlarının sayısal üstünlüğünün yerini yüksek teknolojinin aldığını ve sahada çok daha etkin olarak kullanıldığını dünya tüm bu operasyonlarda gördü." ifadelerini kullandı.