22 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Almanya'dan Türkiye'ye yaptırım desteği! Yunanistan ve ABD'ye flaş cevap

Almanya'dan Türkiye'ye yaptırım desteği! Yunanistan ve ABD'ye flaş cevap

ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı hukuksuz yaptırımlara Almanya karşı çıktı. Almanya, Yunanistan'ın "Türkiye'ye silah ambargosu uygulayın" talebine olumsuz cevap verdi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas dünya gündemine oturan açıklamasında, "Stratejik olarak bunu doğru görmüyorum" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2020
ABONE OL
Almanya'dan Türkiye'ye yaptırım desteği! Yunanistan ve ABD'ye flaş cevap

Almanya, AB Lider Zirvesi'nin gündemi olan Türkiye'ye yaptırım çalışmasına karşı çıktı. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki tacizlerini gören Almanya, silah ambargosu talebini geri çevirdi.

MASS KARŞI ÇIKTI

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'dan Türkiye'ye yapılan silah ihracatının tümüyle durdurulması önerisini doğru bulmadıklarını söyledi. Maas, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği mülakatta, "Stratejik olarak bunu doğru yol olarak görmüyorum" dedi. "Bir NATO ortağına bunu yapmak da kolay değil" diyen Maas, "Zira NATO ortağı Türkiye'nin ABD'den füze alamadığı için kolayca Rusya'dan aldığını bir kez tecrübe ettik" dedi.

YUNANİSTAN NE İSTİYOR?

Yunanistan, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşadığı sondaj krizi nedeniyle Alman hükümetine Ekim ayında bir çağrı yaparak Ankara'ya silah ambargosu uygulamasını istemişti.

Durdurulması istenen projeler arasında ThyssenKrupp Marine Systems'in önemli katılımıyla devam eden altı denizaltının montajı da bulunuyor. Berlin, denizaltı parçalarının ihracına 2009 yılında onay vermişti.

Türkiye'nin Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrasında ise Alman hükümeti, Türkiye'ye silah ihracatlarını kısıtlama yoluna gitmişti. Ancak denizaltı parçalarının ihracatı hala devam ediyor.

ALMANYA'DAN NET CEVAP

DW'nin haberine göre Maas, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan doğalgaz krizini çözmek için gösterilen diplomatik çabalarda ilerleme kaydedilemediğini de kabul etti. Maas, bu nedenle Avrupa Birliği'nin iki hafta önce Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılan kişi ya da kuruluşların yaptırım listesine eklenmesine karar verdiğini hatırlattı.

Brüksel'deki AB zirvesinde Türkiye ekonomisine yönelik sektörel bazı yaptırımlar uygulanması önerisi ise kabul görmemişti.

Doğu Akdeniz krizine diplomatik çözüm bulma umudunu kaybetmediğini belirten Maas, "Elbette soruna bir çözüm bulmayı ve bir NATO partnerinin kalıcı bir biçimde silahlanma işbirliğinden hariç tutmak zorunda kalmamayı savunuyoruz" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki: Hukuken de siyaseten de yanlış bir adım SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN ABD'NİN YAPTIRIM KARARINA SERT TEPKİ: HUKUKEN DE SİYASETEN DE YANLIŞ BİR ADIM
ABD'nin Türkiye'ye S-400 üzerinden yaptırım amacı ne? Mehmet Metiner'den dikkat çeken “darbe” yorumu ABD'NİN TÜRKİYE'YE S-400 ÜZERİNDEN YAPTIRIM AMACI NE? MEHMET METİNER'DEN DİKKAT ÇEKEN “DARBE” YORUMU
ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı Türk savunma sanayisine nasıl etki eder? ABD'NİN TÜRKİYE'YE YAPTIRIM KARARI TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNE NASIL ETKİ EDER?
Son dakika: Pakistan'dan ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki! SON DAKİKA: PAKİSTAN'DAN ABD'NİN TÜRKİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIM KARARINA TEPKİ!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA