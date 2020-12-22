Almanya'dan Türkiye'ye yaptırım desteği! Yunanistan ve ABD'ye flaş cevap

MASS KARŞI ÇIKTI

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'dan Türkiye'ye yapılan silah ihracatının tümüyle durdurulması önerisini doğru bulmadıklarını söyledi. Maas, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği mülakatta, "Stratejik olarak bunu doğru yol olarak görmüyorum" dedi. "Bir NATO ortağına bunu yapmak da kolay değil" diyen Maas, "Zira NATO ortağı Türkiye'nin ABD'den füze alamadığı için kolayca Rusya'dan aldığını bir kez tecrübe ettik" dedi.

YUNANİSTAN NE İSTİYOR?

Yunanistan, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşadığı sondaj krizi nedeniyle Alman hükümetine Ekim ayında bir çağrı yaparak Ankara'ya silah ambargosu uygulamasını istemişti.