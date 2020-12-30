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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye 2020'de de durdurulamadı! Yaptırım ve Doğu Akdeniz tahriklerine doğal gaz keşfi, Libya ve Karabağ hamleleriyle cevap verildi Türkiye 2020'de de durdurulamadı! Yaptırım ve Doğu Akdeniz tahriklerine doğal gaz keşfi, Libya ve Karabağ hamleleriyle cevap verildi
2020'de de Türkiye'nin üzerindeki baskılar azalmadı. AB, NATO, AB ve Yunanistan'ın baskılarına boyun eğmeyen Türkiye, aynı zamanda koronavirüsle de başarılı bir şekilde mücadele etti. Başkan Erdoğan hedeflerine emin adımlarlar yürümesiyle durdurulamayan Türkiye, Libya, Suriye ve Karabağ hamleleriyle de gövde gösterisi yaptı.
Giriş Tarihi: 30.12.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 12:49
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen, Türk dış politikası 2020'de de hız kesmedi. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ekseninde Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, Türkiye'nin askeri ve siyasi desteğini alan Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin ardından, Güney Kafkasya'daki etkinliği arttırması ve Türkiye-ABD ilişkileri, 2020'de Türk dış politikasına damgasını vurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR ABD'NİN TÜRKİYE'YE YAPTIRIM KARARI
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı alarak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in yaptırım listesine ekledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı R. Clarke Cooper, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının iki ülke arasında "uzlaşma ve gidilecek yolları belirleme fırsatı sağlayacağı" görüşünü paylaştı.
Buna karşılık, Türkiye-ABD ilişkilerinin seyrini, yeni yönetimin izleyeceği tutumun belirleyeceği öngörülüyor.
Türkiye sergilenecek tavır karşısında geçmişte yaşanan Kıbrıs ambargolarında olduğu gibi kademeli şekilde bu yaptırımlara karşılık verebilir.
Öte yandan, ABD'nin seçtiği yaptırım maddelerinin görece hafif olduğu ve ilişkilerin geleceği için zaman tanımak, gelişmelere göre hareket etmek ve aceleci olmamak gerektiği görüşü de dile getiriliyor.
ABD'nin uyguladığı bu yaptırımlar, Türkiye'ye zarar verse de bu yaptırımların kendine bir fayda sağladığını söylemenin ise güç olduğu görüşü hakim. Türkiye ambargolara karşı yeni alternatifler ve ittifaklar oluşturarak sanayi ve güvenlik strateji ve hedeflerinden vazgeçmeyeceğini açıkça ortaya koyuyor.
DOĞU AKDENİZ'DEKİ TÜRKİYE-YUNANİSTAN ÇEKİŞMESİ AB'Yİ ALARMA GEÇİRDİ
Henüz yılın başında 2 Ocak'ta, yılın geri kalanında gündemde yoğun olarak yer tutacak Doğu Akdeniz meselesine yönelik Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs liderleri Eastmed Boru Hattı projesi sözleşmesini imzaladıklarını ilan ettiler.
Türkiye'nin Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemileriyle gerçekleştirdiği hidrokarbon arama faaliyetleri ise Avrupa Birliği'ni (AB) alarma geçirdi.