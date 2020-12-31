THY’den tarihi başarı! Pandemiye rağmen liste başı!

"AVRUPA'NIN EN ÇOK UÇAN HAVA YOLU ŞİRKETİ DURUMUNDAYIZ"

Yolcu uçaklarını kargo uçağı olarak kullanan şirketler arasında öncü ve başlatan olduklarına dikkati çeken Aycı, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Bütün dünyaya yapılan tıbbi malzeme ve ilaç yardımlarında da devletimizin ve ülkemizin emrinde olduk. Gururla söylüyorum ki, Eurocontrol verilerine göre, Avrupa'nın en çok uçan hava yolu şirketi durumundayız. Elbette dünyanın en çok ülkesine uçan, dünyada en fazla uluslararası noktaya hem yolcu hem de kargoda 1 numara olarak uçan hava yolu şirketinin, pandemi sürecinde de kendi bölgesinde ve Avrupa'da en çok uçan hava yolu olması da ayrı bir gurur vesilesidir. Tabii ki bu zor günlerde, dünyada da en çok uçan 5. şirket olmayı başardık. Amerika'daki 'beş yıldızlı global hava yolu' olarak seçilme ve 'Avrupa'nın en iyi kargo şirketi' ödülünü aldık. Bu zor ve sıkıntılı yılı da THY yine başarıyla kapatmayı başardı.

Turkish Cargo, bugün de yine önemli bir görevi ifa ediyor. Dünyanın dört bir yanına aşı üreticilerinin aşılarını taşıyor ve bütün dünyanın aşılanmasında, bu hastalığın yenilmesinde, pandemi sürecinin sonlandırılmasında önemli bir görev alıyor. Avrupa'da en çok giderlerini kısan ve en fazla tasarruf sağlayan şirket olmayı da başardık. Giderlerimizi yüzde 53 kısarak bu anlamda Avrupa'daki lider şirket olduk. Üçüncü çeyrek sonu bilançolarımız açıklandığında; Avrupalı taşıyıcılar, THY'den 10 kat daha fazla zarar ettiler. Zararları bizden çok daha büyük oldu."

İlker Aycı, Türkiye'ye hizmet ihracatında en önemli döviz getirici şirket olarak 1 numarayı alan THY ailesinin sorumluluğunu bu alanda da yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.