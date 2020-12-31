Adalet Bakanlığı'ndan e-duruşma açıklaması: 30 büyükşehirde 405 mahkemede uygulanıyor

HAKİM VE SAVCILARA YÖNELİK UYGULAMALAR

Bakanlık, yeni yılda belirli bir mesleki kıdeme sahip hakim ve savcılar için coğrafi teminat getirmeyi planlıyor. Coğrafi teminat konusu bakanlığın Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedefleri arasında bulunuyor. Ayrıca belirli görevlere atanabilmek için de asgari mesleki kıdem şartları yeniden belirlenecek. Yine Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda yer alan disiplin cezaları objektif ölçütlerle yeniden ele alınacak, hakim ve savcıların disiplin süreçlerindeki hakları genişletilecek. Hakimlerin meslek hayatları boyunca ceza ve hukuk hakimi olarak ayrışmaları ve bu yönde ihtisaslaşmaları sağlanması hedefleniyor. Yargı sistemine hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi kazandırılacak, kamuoyunda 'istinaf' olarak bilinen bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde, Adli Tıp Kurumu'nda hedef süre uygulamasına geçilecek.