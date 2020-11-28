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Son dakika: Milyonları ilgilendiriyor! Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi

Son dakika haberine göre Hazine ve 'nın 'de yayınladığı tebliğe göre 2021 yılında yüzde 9,11 olarak belirlendi. Buna göre vergi ve cezalar bu oranda artacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.11.2020 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020
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Son dakika: Milyonları ilgilendiriyor! Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi

Vergi ve cezalarda artış oranını belirleyen yeniden değerlenme oranı belli oldu.



Hazine ve 'nın 'de yayınladığı tebliğe göre 2021 yılında yüzde 9,11 olarak belirlendi.



Buna göre, 2021 yılında motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezaları ve vergi cezaları bu oranda artacak.



Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.



Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için yüzde 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır."

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