Koronavirüs ile savaşta yeni bir adım daha! 100 Türk firması anlaşma imzaladı: 12 milyar liralık yatırım





BİONTECH'E DAVET GİDECEK

Varlıbaş, Pfizer'la birlikte aşı geliştiren Alman Biontech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi de Türkiye'ye davet ederek burada yatırım yapmalarının avantajlarını anlatmak istediklerini söyledi. Vadinin gelecekteki olası virüs salgınları için Türkiye'yi koruyacak bir koruma üssü olacağını belirten Ercan Varlıbaş, şu bilgileri verdi: "Burada aşıdan enzime, medikal tıbbi cihandan tanı kitine ülkemizin ihtiyaç duyduğu hayati öneme sahip, son derece stratejik ekipman, ürün, yazılım ve hizmetler üretilecek. İstanbul genelinde süreçler tamamlandı. Biyoteknoloji Vadisi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuru yapıldı. Hazırlıkların ardından yer seçimi gerçekleştirilecek. Yaklaşık 3 milyon metrekare alan üzerine inşa edilecek olan vadide toplam 160 büyük sanayi kuruluşu, 300 civarında da startup faaliyet gösterecek."