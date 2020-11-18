Vergi borcu yapılandırma başvuru | Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Vergi borcu yapılandırma başvuru | Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?... 500 milyarlık borcun yeniden yapılandırılması süreci resmen başladı. Peki vergi veya prim borcu bulunan kimseler başvurularını nerelere ve nasıl yapacak? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 18.11.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 10:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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