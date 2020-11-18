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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Vergi borcu yapılandırma başvuru | Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Vergi borcu yapılandırma başvuru | Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Vergi borcu yapılandırma başvuru | Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?... 500 milyarlık borcun yeniden yapılandırılması süreci resmen başladı. Peki vergi veya prim borcu bulunan kimseler başvurularını nerelere ve nasıl yapacak? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları... Giriş Tarihi: 18.11.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 10:32
500 milyar liralık borcun yapılandırılacağı milyonlarca kişi tarafından beklenen vergi ve prim yapılandırması resmen yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren internet üzerinden ya da vergi dairelerine gidilerek borçlar yapılandırılacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenleme resmen devreye girdi. Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katma değer vergisi, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak. Faiz ödeme şartlarına göre yapılandırmaya eklenecek. Öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları ile TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları da yapılandırılabilecek. Böylece esnaf üye olduğu odalara borçlarını kolaylıkla ödeyebilecek. Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırma kapsamında olacak.