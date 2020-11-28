Yeni iş kapısı doğdu! Binlerce esnafı ilgilendiriyor

DÜKKÂNDA İŞLERİ DE ARTIRDI

Üsküdar Ferah Mahallesi'nde bakkallık yapan Halil Gündüz de kargo firmalarının kapısını çaldığı esnaflardan biri. Kargo şirketi yetkililerinin yılın ilk yarısında 'teslimat noktamız olur musunuz' teklifiyle geldiklerini dile getiren Gündüz, "İlk başta işin ne olduğunu anlayamadım ama sonra baktım yerimden bile kalkmadan aylık sabit bedel yanında teslim ettiğim paket başına da para kazanıyorum. Zaten pandemi nedeniyle işler çok düştü. Bu şekilde bir kargo şirketinin teslimat noktası olduk. Buraya yakın oturan kişilerin kargoları bize geliyor. Vatandaş kargosunu bizden teslim alıyor. Onlar için kolaylık bizim için ek gelir oluyor" diyor. Kargo için gelen müşteri bakkaldan da alışveriş yaparak mevcut ticarete de katkı sağlıyor.