Vergi borcu olana kaçırılmayacak fırsat! 42 bin 230 liralık ceza siliniyor









YÜZDE 90'I SİLİNECEK

Ödemelerin peşin yapılması durumunda Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ı silinecek. Yapılandırmayla ödenecek alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim gerçekleştirilecek. Borcun ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ya da 2'şer aylık dönemler halinde 18 taksitle ödenmesi mümkün. İdari para cezalarında alacaktan ayrıca yüzde 25 indirim yapılacak. Tebliğdeki örneğe göre, 2019 tarihinde 488 lira trafik cezası olan vatandaş borcunu 18 taksitte ödemek isterse 366 lira, faiz yerine 25.6 lira ödenecek. Yüzde 18 taksit olduğu için 1.15 katsayı ile çarpılacak. Toplamda 590.66 lira, aylık 32.81 lira ile 18 taksitte yatırılacak. Ancak, 488 lira peşin ödenirse yüzde 25 indirim, ayrıca faiz tutarından yüzde 90 indirime gidilecek. İdari para cezasının aslı 366 lira, faiz kısmı da 2.56 lira olmak üzere 368.56'ya iniyor.