Başkan Erdoğan çağrıda bulunmuştu! 'Varlık barışı'nda sıfır vergi fırsatı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıda bulunduğu yeni "varlık barışı" uygulamasında, geçmiştekilerden farklı olarak yurt dışından getirilen varlıklar nedeniyle herhangi bir vergi ödenmeyecek. Söz konusu varlıkların Türkiye'ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmuyor. Bildirimde bulunan mükellefler varlıklarıyla yatırım yapabilecekleri gibi bunları sermaye olarak da kullanabilecek. Uygulamadan yararlanılması için yurt dışında bulunan varlıkların 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi ve bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde ülkeye getirilmesi gerekiyor.

AA Giriş Tarihi: 26.11.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 11:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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