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0){for(t=0;t
26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Başkan Erdoğan çağrıda bulunmuştu! 'Varlık barışı'nda sıfır vergi fırsatı Başkan Erdoğan çağrıda bulunmuştu! 'Varlık barışı'nda sıfır vergi fırsatı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıda bulunduğu yeni "varlık barışı" uygulamasında, geçmiştekilerden farklı olarak yurt dışından getirilen varlıklar nedeniyle herhangi bir vergi ödenmeyecek. Söz konusu varlıkların Türkiye'ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmuyor. Bildirimde bulunan mükellefler varlıklarıyla yatırım yapabilecekleri gibi bunları sermaye olarak da kullanabilecek. Uygulamadan yararlanılması için yurt dışında bulunan varlıkların 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi ve bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde ülkeye getirilmesi gerekiyor. Giriş Tarihi: 26.11.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 11:15
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ile varlık barışına yönelik yeni bir imkanın önü açıldı. Başkan Erdoğan da AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Tüm vatandaşlarımızı bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer sermaye araçlarını varlık barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum." mesajını verdi.
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Gelir İdaresi Başkanlığı da uygulamanın vatandaşlara anlatılmasına yönelik çalışmalara hız verdi. Başkanlık, internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden uygulamaya ilişkin rehber, video ve görsel içerikler paylaşacak. Varlık barışına ilişkin tereddüt edilen konularda mükellefler, Başkanlığın çağrı merkezi olan Vergi İletişim Merkezi'ni (VİMER-189) arayabilecek.
Varlık barışı uygulamasıyla gerçek ve tüzel kişilerin, yurt dışında bulunan bazı varlıklarını Türkiye'ye getirerek milli ekonomiye kazandırması amaçlanıyor. Uygulamayla bu varlıkları Türkiye'ye getirenlere serbestçe tasarruf etme imkanı tanınıyor.
Varlık barışı kapsamına, yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları giriyor.
Uygulamadan, yurt dışında para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı bulunan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecek.