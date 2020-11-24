Vergi yapılandırma | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet nasıl yapılır? Herkes bunu soruyor

Vergi yapılandırma | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet nasıl yapılır? Hükümet, vatandaşların devlete olan borçlarını ödemede büyük kolaylık sağlayacak yapılandırmayı devreye soktu. Vatandaşlar en çok 'para cezalarında indirim olacak mı? sorusunun yanıtını merak ediyor? İşte yapılandırmaya ilişkin önemli detaylar...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 09:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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