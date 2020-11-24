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Haberler Galeri Vergi yapılandırma | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet nasıl yapılır? Herkes bunu soruyor

Vergi yapılandırma | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet nasıl yapılır? Herkes bunu soruyor

Vergi yapılandırma | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet nasıl yapılır? Hükümet, vatandaşların devlete olan borçlarını ödemede büyük kolaylık sağlayacak yapılandırmayı devreye soktu. Vatandaşlar en çok 'para cezalarında indirim olacak mı? sorusunun yanıtını merak ediyor? İşte yapılandırmaya ilişkin önemli detaylar...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 09:59
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Vergi yapılandırma | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet nasıl yapılır? Herkes bunu soruyor
Gelir İdaresi Başkanlığı, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşulları nedeniyle vergi dairelerine gitmeden başvuru yapılması imkanı getirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vergi yapılandırma | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet nasıl yapılır? Herkes bunu soruyor
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın verdiği bilgilere göre, online başvuru ve yapılandırmanın diğer detayları 10 soru ve 10 yanıtta şöyle:
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Vergi yapılandırma | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet nasıl yapılır? Herkes bunu soruyor

1-) ONLİNE BAŞVURU HANGİ ADRESTEN YAPILACAK?
Gelir İdaresi Başkanlığı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında mükelleflerin başvuru imkanlarını genişletti. Bu kapsamda, mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesi'nden (www.ivd.gib.gov.tr) başvuru yapabilecek.

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Vergi yapılandırma | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet nasıl yapılır? Herkes bunu soruyor

2-) E-DEVLET'TEN BAŞVURU OLABİLİYOR MU?
İnteraktif Vergi Dairesi'ne, www.gib.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr adreslerinden de erişilebiliyor.

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Vergi yapılandırma | Vergi borcu taksitlendirme e-devlet nasıl yapılır? Herkes bunu soruyor

3-) ONLİNE BAŞVURU HANGİ GÜN VE SAATLERDE YAPILABİLECEK?
Vatandaşlar, ev ya da ofislerinden, bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden vergi işlemlerini 7 gün 24 saat online gerçekleştirebilecek.