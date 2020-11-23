KIRKPINAR: SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da hukuki süreci yakından takip ettiklerini kaydetti. Oradan çıkacak sonuca göre davranacağız bilmiyoruz, bilgi sahibi değiliz, neden göz alına alındılar bizim de bilgimiz yok. kim suçlu kim değil, hukuka intikal etti. Bekleyip göreceğiz.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)