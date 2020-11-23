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Menemen Belediyesindeki 18 ayda 50 milyon liralık yolsuzlukta İYİ Parti detayı! İYİ Partililer neyle suçlanıyor?

Menemen Belediye Başkanı ile birlikte 29 kişinin gözaltına alınmasına neden olan soruşturma ’ye de sıçradı. Belediye Başkanı Serdar Aksoy dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen İYİ Partililer neyle suçlanıyor? 18 ayda 50 milyon liralık vurgunun detaylarını A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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Menemen Belediyesindeki 18 ayda 50 milyon liralık yolsuzlukta İYİ Parti detayı! İYİ Partililer neyle suçlanıyor?

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Menemen Belediye Başkanı ve yardımcılarının da bulunduğu 26 kişinin emniyetteki gözaltı işlemleri tamamlandı.

Menemen'deki 18 ayda 50 milyon liralık yolsuzlukta İYİ Parti detayı! İYİ Partililer ne ile suçlanıyor? MENEMEN'DEKİ 18 AYDA 50 MİLYON LİRALIK YOLSUZLUKTA İYİ PARTİ DETAYI! İYİ PARTİLİLER NE İLE SUÇLANIYOR?

'İhaleye fesat karıştırma ve tehdit' suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, saat 07.30'da emniyetten çıkartılarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli 26 kişi, Menemen Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?
CHP'den yapılan açıklama şöyle : "Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir"

CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy neden gözaltında? CHP’Lİ MENEMEN BELEDİYE BAŞKANI SERDAR AKSOY NEDEN GÖZALTINDA?

SERDAR AKSOY'UN USULSÜZLÜK YAPTIĞI İDDİASI

İddialar şöyle:

*Belediyeye ait Hurdaların devletten resmi izin alınmadan satılması

*Belediyeye kiralanan Araçların usulsüz ve faiş fiyatlarla kiralanması

*Memur ve işçinin ikramiyelerinin ödenmemesi

*Belediye çalışanlarının 3 aydır maaşı ödenmemesi iddialar arasında



İYİ PARTİ'Lİ YÖNETİCİLERDE GÖZALTINDA
Büyükşehir Meclis Üyesi Fikret T. Ç. il yöneticisi Gökhan U. Karabağlar ilce yöneticisi Mustafa Ç. dün Yeşilyurt Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İddialara göre kurulan 22 şirketin kurucusu İyi Parti İl Sekreteri H.Y olduğu Belediye başkanlarınla görüşmeler için randevuları ayarladığı ve şirketleri uzaktan yönettiği ifade edildi.

KIRKPINAR: SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ
İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da hukuki süreci yakından takip ettiklerini kaydetti. Oradan çıkacak sonuca göre davranacağız bilmiyoruz, bilgi sahibi değiliz, neden göz alına alındılar bizim de bilgimiz yok. kim suçlu kim değil, hukuka intikal etti. Bekleyip göreceğiz.

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Menemen Belediyesi'nde 18 ayda 50 milyon liralık vurgun! İhale verilen şirketlerin adresleri sahte çıktı MENEMEN BELEDİYESİ'NDE 18 AYDA 50 MİLYON LİRALIK VURGUN! İHALE VERİLEN ŞİRKETLERİN ADRESLERİ SAHTE ÇIKTI
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