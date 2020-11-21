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CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy neden gözaltında?
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bir belediye başkan yardımcısı, belediye yetkililerin de aralarında bulunduğu toplamda 29 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı altına alındı. Yaşanan gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Güleç değerlendirdi.