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CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy neden gözaltında?

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Giriş: 21.11.2020 11:24
Güncelleme:21.11.2020 11:24
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bir belediye başkan yardımcısı, belediye yetkililerin de aralarında bulunduğu toplamda 29 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı altına alındı. Yaşanan gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Güleç değerlendirdi.
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