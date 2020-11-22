Menemen Belediyesi'nde 18 ayda 50 milyon liralık vurgun! İhale verilen şirketlerin adresleri sahte çıktı

SABAH, şirketin EKAP'a (Elektronik Kamu Alımları Platformu) bildirdiği adrese gitti. Karabağlar ilçesine bağl�� Bahçelievler semtindeki adreste boş bir apartman dairesi bulunduğu ortaya çıktı. Binada böyle bir şirketin bulunmadığını söyleyen apartman yöneticisi Celal Uysal, "Ben böyle bir firma duymadım. Burası 55 yıllık bir bina. En azından bir zilde ya da apartman girişinde bir tabelası olurdu" dedi.