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CHP'de bir istifa daha: Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy sosyal medyadan duyurdu

Genel Merkezi'nin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk ettiği Başkanı hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu. Aksoy haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2020
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CHP'de bir istifa daha: Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy sosyal medyadan duyurdu

CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İSTİFAYI SOSYAL MEDYADA DUYURDU

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Basına ve kamuoyuna; sandıkla gelen sandıkla gider mantığı demokrasinin temel ilkesidir. Menemen'imize hizmet etmek için seçildim ve hizmete de devam edeceğim. Üyesi olduğum CHP'den istifa ediyorum. Belediye başkanı olarak halkımızın vermiş olduğu yetkiyle görevimin başında olduğumu belirtirim."

CHPli Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy için kesin ihraç talebi CHP'Lİ MENEMEN BELEDİYE BAŞKANI SERDAR AKSOY İÇİN 'KESİN İHRAÇ' TALEBİ

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