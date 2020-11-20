Son dakika: Menemen Belediyesi'ne dev operasyon! Belediye başkanı ve yardımcıları gözaltında
Son dakika haberi... İzmir'in Menemen ilçesinde, resmi evrakta sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı. Aralarında CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarının da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.
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Son dakika haberi... İzmir'in Menemen ilçesinde, resmi evrakta sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı. Aralarında CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarının da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.
detaylar gelecek...