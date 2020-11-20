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Son dakika: Menemen Belediyesi'ne dev operasyon! Belediye başkanı ve yardımcıları gözaltında

Son dakika haberi... 'in Menemen ilçesinde, resmi evrakta sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı. Aralarında 'den istifa eden Belediye Başkanı ve yardımcılarının da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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Son dakika: Menemen Belediyesi'ne dev operasyon! Belediye başkanı ve yardımcıları gözaltında

Son dakika haberi... İzmir'in Menemen ilçesinde, resmi evrakta sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı. Aralarında CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarının da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

detaylar gelecek...

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