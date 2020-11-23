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Son dakika: Borsa haftaya rekorla başladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Son dakika haberine göre 'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,40 değer kazanarak, haftaya 1.329,29 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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Son dakika: Borsa haftaya rekorla başladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,34 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak, 1.329,29 puanla rekor seviyeye yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,59 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise bankacılık oldu.

Geçen hafta Başkan 'ın "ekonomide yeni dönem" vurgusu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 15'e yükselmesi ile hafta boyunca Türk lirası varlıkların pozitif ayrıştığı görüldü.

BIST 100 endeksi, cuma günü gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.328,33 puana taşırken, bir önceki gün kapanışına göre yüzde 0,83 değer kazanarak 1.323,95 puan tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Pfizer ve Biontech'in, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ve yüzde 95 etkili olduğunu açıkladığı aşısının onayı için Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurusunun ardından, aşılamanın 13 Aralık'ta başlayabileceği açıklaması dünya borsalarında iyimserliği artırdığını belirterek, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi ve ülke bazlı alınan tedbirlerin ise iyimserliği törpülediğini ifade etti.

Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, hafta genelinde ise yarın 'da, çarşamba ABD'de açıklanacak büyüme verileri ile çarşamba ABD, perşembe Avro Bölgesi'nde merkez bankalarının toplantı tutanaklarının öne çıktığını bildirdi.



Analistler, aşı iyimserliği ile 'da rekorların devam etmesinin beklenebileceğine değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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