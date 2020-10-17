17 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Fatih gemisinde!

Başkan Erdoğan Fatih gemisinde!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2020 15:04
Güncelleme:17.10.2020 15:06
Türkiye büyük müjdeye kilitlendi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak helikopter ile Fatih gemisine geçti.

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulunuyor.

Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da helikopterle Zonguldak'a gitti.

Erdoğan'ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan karşıladı.

Başkan Erdoğan'a brifing verilmesinin ardından basın açıklaması yapılması bekleniyor.

Başkan Erdoğan Fatih gemisinde!
Başkan Erdoğan Fatih gemisinde!
Bu kaynak ne anlama gelecek?
Bu kaynak ne anlama gelecek?
Terör devleti Ermenistan minik Hatice'yi ailesiz bıraktı!
Terör devleti Ermenistan minik Hatice'yi ailesiz bıraktı!
Başkan Erdoğan yola çıktı
Başkan Erdoğan yola çıktı
Sivil katliamı! Demokrasi dersi verenlerin sesi çıkmıyor
Sivil katliamı! Demokrasi dersi verenlerin sesi çıkmıyor
Azerbaycan vurdu Ermeniler havaya uçtu!
Azerbaycan vurdu Ermeniler havaya uçtu!
Geride kalanlara sahip çık! Bir ölür bin diriliriz
Geride kalanlara sahip çık! Bir ölür bin diriliriz
Ermenistan’ın uçakları tükeniyor!
Ermenistan’ın uçakları tükeniyor!
Ermenistan katletti! Kahreden detay: Yarın doğum günüydü...
Ermenistan katletti! Kahreden detay: Yarın doğum günüydü...
Karadeniz’de tarihi gün! Tüm gözler orada
Karadeniz’de tarihi gün! Tüm gözler orada
Bakan Akar'dan kritik görüşme!
Bakan Akar'dan kritik görüşme!
Terör devleti Ermenistan Gence'yi böyle vurdu!
Terör devleti Ermenistan Gence'yi böyle vurdu!
Daha Fazla Video Göster