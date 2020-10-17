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Gözler Karadeniz’de Türkiye’nin dev enerji adımlarını uzman isim A Haber’de değerlendirdi

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Giriş: 17.10.2020 10:47
Güncelleme:17.10.2020 12:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün sondaj çalışmalarını yürüten Fatih gemisini ziyaret ederek, yeni doğal gaz rezervini açıklayacak. Fatih ile birlikte bu rezervi çıkaracak olan Kanuni sondaj gemisi de Karadeniz’e ilerliyor. Bölgeden son gelişmeleri gaz rezervi ile ilgili önemli konuları A Haber muhabiri Hakan Suer’in konuğu olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Alışkan değerlendirdi.

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