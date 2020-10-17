Başkan Erdoğan: Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Keşfettiğimiz 320 milyar metreküplük rezerve 85 milyar metreküp daha bulundu. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğalgaz rezerv miktarı 405 milyar metreküpü buldu." ifadelerini kullandı.