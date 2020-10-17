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Başkan Erdoğan: Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi

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Giriş: 17.10.2020 16:41
Güncelleme:17.10.2020 16:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Keşfettiğimiz 320 milyar metreküplük rezerve 85 milyar metreküp daha bulundu. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğalgaz rezerv miktarı 405 milyar metreküpü buldu." ifadelerini kullandı.

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