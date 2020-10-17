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Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı! İşte Karadeniz'deki yeni rezerv

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Giriş: 17.10.2020 16:57
Güncelleme:17.10.2020 16:58
Son dakika haberine göre... Fatih sondaj gemisinde açıklamalarda bulunana Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha bulundu. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğalgaz rezerv miktarı 405 milyar metreküpü buldu." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır." diye konuştu. Erdoğan, "Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır." dedi.
Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı! İşte Karadeniz'deki yeni rezerv
Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı! İşte Karadeniz'deki yeni rezerv
Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı!
Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı!
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