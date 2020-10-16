Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Borsa İstanbul açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sermaye piyasalarının tüm paydaşlarına teşekkür etti. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda "Borsa İstanbul'u başarısından dolayı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından Borsa İstanbul hakkında bir açıklama yaptı.
BORSA İSTANBUL'UN AÇIKLAMASI
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Borsamız, vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören pay vadeli işlem sözleşmeleri, 2019 WFE raporuna göre hacim ve açık pozisyon sayısı kategorilerinde dünyanın en hızlı büyüyen borsası olmuştur." denildi.
BAKAN ALBAYRAK TEŞEKKÜR ETTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sermaye piyasalarının tüm paydaşlarına teşekkür etti.
Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda "Sermaye piyasalarının tüm paydaşlarına teşekkür ediyor, Borsa İstanbul'u başarısından dolayı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.