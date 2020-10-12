Bakan Varank duyurdu: Özel sektör yatırımları artıyor! 28.411 vatandaşa yeni iş imkanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özel sektör yatırımlarının arttığını, ağustosta 18,3 milyar yatırımı destekleyip, 28 bin 411 vatandaşa yeni iş imkanının önünü açtıklarını belirtti.





Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Özel sektör yatırımları artıyor. Ağustosta; 18,3 milyar yatırımı destekleyip, 28.411 vatandaşımıza yeni iş imkanlarının önünü açtık. En fazla yatırımı birinci bölge çekerken, beşinci bölge ikinci sırada yer aldı. İlk 8 ayda; sabit yatırımlar, geçen seneye göre yüzde 32 daha fazla" dedi.