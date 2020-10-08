Bakan Mustafa Varank duyurdu: 'Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız
Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'ne Tasarım Kümelenmesi'nin kasımda açılacağını duyurdu. Varank, "Bilişim Vadisi'nde tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip atölyesi yapılarının olacağı Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız." dedi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'ne Tasarım Kümelenmesi'nin kasımda açılacağını duyurdu. Varank, "Bilişim Vadisi'nde tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip atölyesi yapılarının olacağı Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız." dedi.
Ayrıntılar geliyor...