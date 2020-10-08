08 Ekim 2020, Perşembe
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Bakan Mustafa Varank duyurdu: 'Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız

Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı , 'ne 'nin kasımda açılacağını duyurdu. Varank, "Bilişim Vadisi'nde tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip atölyesi yapılarının olacağı Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
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Bakan Mustafa Varank duyurdu: 'Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'ne Tasarım Kümelenmesi'nin kasımda açılacağını duyurdu. Varank, "Bilişim Vadisi'nde tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip atölyesi yapılarının olacağı Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız." dedi.

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